Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Более 1,3 тысячи детей-сирот незаконно сняли с очереди на жилье в Петропавловске

Автор:  
Олеся Жуковень
21 Февраля 2023, 12:24
Более 1,3 тысячи детей-сирот незаконно сняли с очереди на жилье в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области при проведении анализа коррупционных рисков в жилищной сфере Петропавловска выявила факты беспричинного снятия с очереди 1 360 детей-сирот, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель департамента по противодействию коррупции Сергей Перов сообщил, что процесс распределения жилищной комиссией квартир между нуждающимися не отвечал требованиям закона, порядок очередности нарушался.

«Выявлено около 1,5 тысячи бесконтрольных квартир, состоящих на балансе городского акимата, которые неправомерно сдавались в аренду. Установлены 1 360 фактов исключения граждан по категории «дети-сироты» из списка нуждающихся в жилье без указания причин. Допущено 70 фактов предоставления квартир лицам, не состоящим в очереди на получения жилья», - прокомментировал С. Перов.

После вмешательства Антикоррупционной службы началось законное распределение арендных квартир среди социально-уязвимых слоев населения.

«При непосредственном содействии департамента ключи от новых квартир уже получили две семьи, состоявшие в очереди более 15 лет. Жилье им должны были выдать еще два года назад», - добавил С. Перов.


Северо-Казахстанская область   Коррупция   Права человека   Акимат   Жилье   Общество   Борьба с коррупцией  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам