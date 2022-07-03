Более 1,3 тыс. дефектов на дорогах выявили полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские совместно с дорожными и коммунальными службами осмотрели более 5,8 тыс. км дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, стражи порядка, выявив свыше 1,3 тыс. дефектов, отрицательно влияющих на безопасность движения, выдали 638 предписаний по устранению выявленных недостатков. В адрес местных исполнительных органов направили 176 информаций по развитию дорожной инфраструктуры.

Также сотрудники проводят работы по обновлению дорожной разметки, организации искусственных неровностей, установили и заменили около 500 дорожных знаков.

«Безопасность движения во многом зависит от состояния дорожно-транспортной инфраструктуры. Сотрудники подразделений административной полиции постоянно проводят обследования уличной сети, реагируют на обращения людей. В пределах своей компетенции стремятся оперативно решать возникающие проблемы в части содержания дорог», - отметил начальник управления административной полиции Серик Альжанов.



