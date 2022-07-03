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    08:42, 03 Июль 2022 | GMT +6

    Более 1,3 тыс. дефектов на дорогах выявили полицейские СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские совместно с дорожными и коммунальными службами осмотрели более 5,8 тыс. км дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, стражи порядка, выявив свыше 1,3 тыс. дефектов, отрицательно влияющих на безопасность движения, выдали 638 предписаний по устранению выявленных недостатков. В адрес местных исполнительных органов направили 176 информаций по развитию дорожной инфраструктуры.

    Также сотрудники проводят работы по обновлению дорожной разметки, организации искусственных неровностей, установили и заменили около 500 дорожных знаков.

    «Безопасность движения во многом зависит от состояния дорожно-транспортной инфраструктуры. Сотрудники подразделений административной полиции постоянно проводят обследования уличной сети, реагируют на обращения людей. В пределах своей компетенции стремятся оперативно решать возникающие проблемы в части содержания дорог», - отметил начальник управления административной полиции Серик Альжанов.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Дороги Правоохранительные органы
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