Более 1,3 млн жителей проживает в столице Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более полумиллиона вызовов приняла в 2022 году столичная станция скорой помощи. Об этом сообщили в Управлении общественного здравоохранения Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным Департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по городу Астана численность населения на 01 октября 2022 года 1 340 782 человека», - сообщили в управлении.

Как говорится в предоставленной информации, за 10 месяцев 2022 года Городской станцией скорой медицинской помощи обслужено порядка 550 тысяч вызовов, в городских стационарах пролечено порядка 120 тысяч человек, проведено – более 50 тысяч операций.

В организациях ПМСП количество посещений составило более 5 млн, из них посещения к узким специалистам более 2 млн (40,4%), количество родов достигает 21 тысячи.