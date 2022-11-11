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    09:48, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Более 1,3 млн жителей проживает в столице Казахстана

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более полумиллиона вызовов приняла в 2022 году столичная станция скорой помощи. Об этом сообщили в Управлении общественного здравоохранения Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данным Департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по городу Астана численность населения на 01 октября 2022 года 1 340 782 человека», - сообщили в управлении.

    Как говорится в предоставленной информации, за 10 месяцев 2022 года Городской станцией скорой медицинской помощи обслужено порядка 550 тысяч вызовов, в городских стационарах пролечено порядка 120 тысяч человек, проведено – более 50 тысяч операций.

    В организациях ПМСП количество посещений составило более 5 млн, из них посещения к узким специалистам более 2 млн (40,4%), количество родов достигает 21 тысячи.


    Теги:
    Здравоохранение Астана
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