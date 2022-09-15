Более 1,3 млн жителей эвакуировано на востоке Китая из-за тайфуна «Муйфа»

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Более 1,3 млн жителей прибрежных районов восточной китайской провинции Чжэцзян эвакуированы из-за обрушившегося в вечером среду тайфуна «Муйфа». Об этом сообщает провинциальный штаб по ЧС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В среду, 14 сентября более 1,3 млн жителей провинции Чжэцзян эвакуированы из-за обрушившегося на прибрежные районы этой восточной провинции тайфуна «Муйфа». Кроме того, в общей сложности более 11,8 тыс. рыболовецких судов вернулись в порт.

Власти провинции Чжэцзян в среду объявили наивысшие уровни реагирования на тайфун и ливневые паводки. Скорость ветра в центральной части тайфуна, когда он ударил по прибрежным районам Чжэцзян, достигала 150 км/ч. Сведений о каких-либо разрушениях или пострадавших не поступало.

В среду вечером тайфун «Муйфа» дошел до китайского мегаполиса Шанхая. Власти приняли решение прекратить принимать и отправлять все авирейсы. Приостановлена работа ряда веток шанхайского метрополитена.

По прогнозам синоптиков, тайфун в четверг будет двигаться на север страны, через провинции Шаньдун и Цзянсу, постепенно теряя свою силу. К пятнице, ослабев до шторма, подойдет к Бохайскому заливу.

Как сообщалось, в Китае был объявлен режим экстренного реагирования в связи с приближением тайфуна «Муйфа».

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