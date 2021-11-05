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Более 1,3 млн тенге отдал за покупку автодвигателя аферисту житель Актобе

5 Ноября 2021 14:10
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Более 1,3 млн тенге отдал за покупку автодвигателя аферисту житель Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Более 1,3 млн тенге отдал за покупку автодвигателя аферисту житель Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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2 ноября в отдел полиции УП города Актобе обратился 33-летний индивидуальный предприниматель из Кобдинского района с заявлением о факте мошенничества.

По его словам, летом неизвестный парень, находясь в автосервисе, под предлогом оказания помощи в покупке двигателя на автомашину Toyota Land Cruiser Prado по низкой цене, завладел деньгами в сумме 1 380 000 тенге.
Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 32-летний мужчина, который дал признательные показания. По факту начато досудебное расследование по ст. 190 УК РК «Мошенничество».
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#Актюбинская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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