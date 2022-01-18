+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 4 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 1,2 тысячи школьников заразились коронавирусом в СКО

18 Января 2022 07:50
Поделиться:
Более 1,2 тысячи школьников заразились коронавирусом в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала учебного года коронавирус выявили у 1 251 школьника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
8 630 788 человек получили полный курс вакцинации от COVID-19 в РК
Восемь человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане Соцпредпринимательство: В Костанае дети с особенностями развития могут заниматься на спецтренажерах Восемь случаев ковид-пневмонии выявили за сутки в РК

На брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Татьяна Горлова сообщила, что в январе, во время каникул, среди детей школьного возраста зарегистрировали девять случаев коронавируса.

«С начала учебного года COVID-19 заболели 267 учителей. Классов и школ на карантине сейчас нет. Среди студентов колледжей и вуза зарегистрировали 251 случай коронавируса. С 1 января 2021 года и по 1 января 2022 года инфекцию выявили у 54 детей дошкольного возраста», - рассказала Т. Горлова.

Она добавила, что с начала нового учебного года в 62 школах области проводились внеплановые проверки соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике и предупреждению распространения коронавируса.

«Нарушения санэпиднорм выявили в 18 школах. На ответственных лиц наложено штрафов на общую сумму более 1,6 млн тенге», - сказала Т. Горлова.




Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Образование   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
8 630 788 человек получили полный курс вакцинации от COVID-19 в РК
Восемь человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
Соцпредпринимательство: В Костанае дети с особенностями развития могут заниматься на спецтренажерах
Восемь случаев ковид-пневмонии выявили за сутки в РК
Популярное
1 Дело экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова поступило в суд
2 Третья четверть пройдет дистанционно у школьников трех городов Казахстана
3 Время работы общественного транспорта продлили в Алматы
4 Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
5 Беспорядки в Алматы: сколько человек отпустили из СИЗО
6 Освобожден от должности начальник департамента полиции Павлодарской области
Читайте также
Сколько беременных и кормящих женщин привились от COVID-19 в Казахстане
1142 человека выздоровели от коронавируса за сутки в РК
Дело экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова поступило в суд
Третья четверть пройдет дистанционно у школьников трех городов Казахстана
Время работы общественного транспорта продлили в Алматы
Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
Беспорядки в Алматы: сколько человек отпустили из СИЗО
Освобожден от должности начальник департамента полиции Павлодарской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив