Более 1,2 тысячи школьников заразились коронавирусом в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала учебного года коронавирус выявили у 1 251 школьника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Татьяна Горлова сообщила, что в январе, во время каникул, среди детей школьного возраста зарегистрировали девять случаев коронавируса.

«С начала учебного года COVID-19 заболели 267 учителей. Классов и школ на карантине сейчас нет. Среди студентов колледжей и вуза зарегистрировали 251 случай коронавируса. С 1 января 2021 года и по 1 января 2022 года инфекцию выявили у 54 детей дошкольного возраста», - рассказала Т. Горлова.

Она добавила, что с начала нового учебного года в 62 школах области проводились внеплановые проверки соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике и предупреждению распространения коронавируса.

«Нарушения санэпиднорм выявили в 18 школах. На ответственных лиц наложено штрафов на общую сумму более 1,6 млн тенге», - сказала Т. Горлова.







