+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 12 °С
Алматы: 28 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 1,2 тысячи медработников получили выплаты за борьбу с коронавирусом

4 Сентября 2020 12:56
Поделиться:
Более 1,2 тысячи медработников получили выплаты за борьбу с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 208 медицинских работников, задействованных в борьбе с COVID-19, получили единовременные социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС) на случай заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Новости по теме
Полгода карантина впустую: Аргентина не справляется с коронавирусом
На что жалуются пациенты, рассказали в поликлиниках Караганды Какие объекты закроют в выходные дни в СКО В «Nur Otan» потребовали наказать вице-министров Минздрава и Минтруда

ГФСС также перечислил выплаты родственникам 10 медработников, которые скончались от заболевания.

По состоянию на 9:00 часов 4 сентября ГФСС осуществил назначение и выплату денежных средств по 1 208 заявкам на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией и по 10 заявкам на случай летального исхода заболевания.

В разрезе регионов наибольшее количество выплат на случай заражения COVID-19 произведено медработникам из Нур-Султан (227) и Алматы (128), Алматинской (99), Карагандинской (95) и Акмолинской (94) областей.

Медработников, которым положена вышеуказанная выплата, определяют специальные комиссии при управлениях здравоохранения регионов и городов республиканского значения, на основании результатов обследования заболевших медицинских работников. Общий свод заявок формируется Министерством здравоохранения РК, после чего заявки передаются в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» для формирования электронных макетов дел, откуда в дальнейшем направляются в ГФСС для назначения выплаты.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что медики, работающие в условиях повышенных нагрузок в санитарно- эпидемиологической сфере, достойны нового пакета финансовой поддержки. 30 марта 2020 года под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено селекторное заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК, в ходе которого утверждены размеры надбавок для задействованных в борьбе с коронавирусом медработников.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив