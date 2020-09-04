Более 1,2 тысячи медработников получили выплаты за борьбу с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 208 медицинских работников, задействованных в борьбе с COVID-19, получили единовременные социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС) на случай заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

ГФСС также перечислил выплаты родственникам 10 медработников, которые скончались от заболевания.

По состоянию на 9:00 часов 4 сентября ГФСС осуществил назначение и выплату денежных средств по 1 208 заявкам на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией и по 10 заявкам на случай летального исхода заболевания.

В разрезе регионов наибольшее количество выплат на случай заражения COVID-19 произведено медработникам из Нур-Султан (227) и Алматы (128), Алматинской (99), Карагандинской (95) и Акмолинской (94) областей.

Медработников, которым положена вышеуказанная выплата, определяют специальные комиссии при управлениях здравоохранения регионов и городов республиканского значения, на основании результатов обследования заболевших медицинских работников. Общий свод заявок формируется Министерством здравоохранения РК, после чего заявки передаются в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» для формирования электронных макетов дел, откуда в дальнейшем направляются в ГФСС для назначения выплаты.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что медики, работающие в условиях повышенных нагрузок в санитарно- эпидемиологической сфере, достойны нового пакета финансовой поддержки. 30 марта 2020 года под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено селекторное заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК, в ходе которого утверждены размеры надбавок для задействованных в борьбе с коронавирусом медработников.