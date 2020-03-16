Более 1,2 тысячи детей получат соцпакеты в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области начали выдавать гарантированные социальные пакеты детям из малообеспеченных семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления координации занятости и социальных программ, гарантированный социальный пакет получат 1240 ребятишек в возрасте от одного года до шести лет. Это дети из малообеспеченных семей, получающих адресную социальную помощь.

«С 1 января этого года внесены поправки в действующее законодательство о государственной адресной социальной помощи. Наряду с АСП семьи будут получать гарантированный социальный пакет на каждого ребенка: продуктовый набор — ежемесячно и товары бытовой химии — 1 раз в квартал. Продуктовые наборы содержат продукты, рекомендованные Министерством здравоохранения Республики Казахстан, в состав которых входят необходимые минералы и витамины для детей указанного возраста», - добавили в управлении.



