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    12:08, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Более 1,2 млрд тенге заплатили казахстанцы за нарушение карантина

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 января по 31 мая текущего года мониторинговые группы провели 94 788 рейдов и проверили 585 343 объекта. Более 16 тысяч объектов работали с нарушением карантинных требований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК

    Чаще всего карантинный режим нарушали предприятия и объекты бизнеса в Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Алматинской областях, а также в Алматы и Шымкенте.

    Основные нарушения, которые выявляются в ходе мониторинга - это функционирование объектов, деятельность которых запрещена в период карантина, несоблюдение режима ограничения, проведение массовых мероприятий.

    По итогам выявленных нарушений в суд были переданы материалы по 300 делам, приостановлена деятельность 76 объектов бизнеса.

    За нарушение карантинных мер оштрафованы 9,1 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса и 6,8 тыс. физических лиц. Общая сумма штрафов составила более 1,2 млрд тенге.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Минздрав РК
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