Более 1,2 млрд тенге должны выплатить казахстанские осужденные по искам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В казахстанских колониях отбывают наказание около 28 тыс. осужденных, из которых 26 тыс. обязаны выплатить потерпевшим долги по искам, общая сумма которых превышает 1,2 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Попадая в места лишения свободы, заключенные не лишаются возможности зарабатывать. Так, на данный момент в колониях трудоустроено 11 699 человек, что составляет 60,2% от общего числа трудоспособных. На предприятиях УИС работают около 4 тыс. человек, в хозяйственной обслуге задействовано почти 3 тыс. осужденных, а в ТОО и ИП – 5 тыс. На территориях учреждений работает 241 субъект малого и среднего бизнеса, в которых трудоустроено более 3 тыс. осужденных. Заключенные, трудоустроенные в РГП «Енбек», «Енбек-Оскемен» и в субъектах МСБ, имеют сдельную оплату труда. Это значит, что сумма зарплаты зависит от объема выполненных работ. Так, один осужденный может получить от 25 до 80 тыс. тенге. В хозяйственной обслуге оплата труда фиксированная – от 30 до 75 тыс. тенге.

Согласно действующему законодательству, вычеты из заработной платы осужденного в счет погашения иска не должны превышать 50% от заработанной суммы. Таким образом, если брать минимальную заработную плату в 25 тыс. тенге, то на погашение иска будет уходить порядка 12,5 тыс. В год эта сумма составит 150 тыс. тенге. Конечно, если ущерб составляет достаточно крупную сумму, то вряд ли осужденный сможет погасить ее за счет заработной платы в учреждении. В таком случае, как правило, иски погашаются в добровольном порядке. Стоит учитывать, что иски на большие суммы есть далеко не у каждого, и в целом осужденным удается погасить задолженность перед потерпевшим или государством. Они и сами в этом заинтересованы, ведь наличие исковой задолженности влияет на возможность выйти на свободу по УДО.

С начала текущего года осужденными погашено порядка 1,2 млрд тенге задолженности. Отметим, что возможность трудоустроиться в учреждении предоставляется каждому, но то, какой именно специалист нужен на предприятии решает только работодатель. Для того, чтобы увеличить число трудоустроенных, в колониях есть возможность получить новые специальности, пользующиеся спросом на предприятиях. Обучение осужденных в учреждениях минимальной безопасности осуществляется профессиональными колледжами при управлениях образования. Так, с начала 2020-2021 учебного года получили образование более 2 тыс. осужденных.