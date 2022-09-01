Более 1,2 млрд тенге должны выплатить казахстанские осужденные по искам
Попадая в места лишения свободы, заключенные не лишаются возможности зарабатывать. Так, на данный момент в колониях трудоустроено 11 699 человек, что составляет 60,2% от общего числа трудоспособных. На предприятиях УИС работают около 4 тыс. человек, в хозяйственной обслуге задействовано почти 3 тыс. осужденных, а в ТОО и ИП – 5 тыс. На территориях учреждений работает 241 субъект малого и среднего бизнеса, в которых трудоустроено более 3 тыс. осужденных. Заключенные, трудоустроенные в РГП «Енбек», «Енбек-Оскемен» и в субъектах МСБ, имеют сдельную оплату труда. Это значит, что сумма зарплаты зависит от объема выполненных работ. Так, один осужденный может получить от 25 до 80 тыс. тенге. В хозяйственной обслуге оплата труда фиксированная – от 30 до 75 тыс. тенге.
Согласно действующему законодательству, вычеты из заработной платы осужденного в счет погашения иска не должны превышать 50% от заработанной суммы. Таким образом, если брать минимальную заработную плату в 25 тыс. тенге, то на погашение иска будет уходить порядка 12,5 тыс. В год эта сумма составит 150 тыс. тенге. Конечно, если ущерб составляет достаточно крупную сумму, то вряд ли осужденный сможет погасить ее за счет заработной платы в учреждении. В таком случае, как правило, иски погашаются в добровольном порядке. Стоит учитывать, что иски на большие суммы есть далеко не у каждого, и в целом осужденным удается погасить задолженность перед потерпевшим или государством. Они и сами в этом заинтересованы, ведь наличие исковой задолженности влияет на возможность выйти на свободу по УДО.
С начала текущего года осужденными погашено порядка 1,2 млрд тенге задолженности. Отметим, что возможность трудоустроиться в учреждении предоставляется каждому, но то, какой именно специалист нужен на предприятии решает только работодатель. Для того, чтобы увеличить число трудоустроенных, в колониях есть возможность получить новые специальности, пользующиеся спросом на предприятиях. Обучение осужденных в учреждениях минимальной безопасности осуществляется профессиональными колледжами при управлениях образования. Так, с начала 2020-2021 учебного года получили образование более 2 тыс. осужденных.