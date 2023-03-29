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    Более 1,2 млн человек застрахованы в системе ОСМС в Алматинской области

    29 Марта 2023, 18:15

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области по состоянию на 1 марта участниками медицинского страхования являются 79,4% населения или 1,2 млн человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Директор филиала Фонда социального медицинского страхования по Алматинской области Сабит Пазилов сообщил, что согласно кампании прикрепления численность населения на 1 марта составила 1 539 575 человек.

    «По состоянию на 1 марта текущего года численность застрахованного населения по Алматинской области составила 1 221 816 человек или 79,4% от общей численности населения региона. На сегодня количество незастрахованных лиц составляет 317 759 человек или 20,6%. В этом году необходимо достичь среднереспубликанского уровня 82% или застраховать 40 635 человек», - сказал спикер на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

    По его данным, наибольшее количество незастрахованных граждан проживает в сельской местности - Райымбекский - 22,8% (6736 человек), Балхашский - 22,2% (5576 человек), Илийский - 22,2% (59 205 человек) и Жамбылский районы - 22% (35 527 человек).

    Сабит Пазилов отметил, что по состоянию на 1 марта взносы и отчисления в Фонд медицинского страхования составили 6,4 млрд тенге, из них от работодателей - 3,4 млрд тенге, от работников - 2 млрд тенге, от индивидуальных предпринимателей - 692 млн тенге и от прочих категорий (самоплательщики, работники ГПХ, ЕСП) - 393 млн тенге.

    Спикер напомнил, что незастрахованные граждане могут воспользоваться удобным и выгодным способом стать участником системы ОСМС – оплатить взносы в качестве самостоятельного плательщика за 12 будущих месяцев. К примеру, чтобы получить статус в марте 2023 года, нужно произвести оплату за период с марта по февраль 2024 года включительно, по 3 500 тенге за каждый месяц в отдельности, итого за год 42 тысячи тенге.

    Ранее сообщалось об изменениях в оплате взносов на ОСМС с 1 января 2023 года.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Здравоохранение Регионы Медстрахование Конаев
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