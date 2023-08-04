Более 1,2 млн человек эвакуировали из-за ливней в китайской провинции Хэбэй

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Более 1,2 миллиона человек эвакуировали из-за ливней в провинции Хэбэй на севере Китая. Об этом сообщает агентство «Синьхуа», передает МИА «Казинформ».



По состоянию на 3 августа в провинции Хэбэй перемещено 1,23 млн человек, из которых 857,2 тысячи человек – жители из зон, подвергшихся наводнениям.

27 июля тайфун «Доксури» обрушился на большую часть провинции Хэбэй. Среднее количество осадков в этой провинции превысило 146 мм. Особенно пострадал город Чжуочжоу с населением 600 тысяч человек. В этом населенном пункте среднее количество осадков составило около 400 мм.

По сообщениям местных СМИ, ожидается, что паводковые воды в резервуарах-хранилищах и отстойниках этой провинции отступят в течение от одной недели до одного месяца. Общий объем осадков, выпавших в провинции Хэбэй достиг 27,5 млрд кубометров, что в два раза превысил общую емкость всех крупных и средних водохранилищ по всей провинции.

В настоящее время в провинции Хэбэй продолжают работать более 100 тысяч спасателей.

По данным провинциального управления по чрезвычайным ситуациям, с 29 июля по 1 августа от последствий наводнений, вызванных проливными дождями, пострадали 94 уезда и района, а также 826 поселков на территории провинции Хэбэй. Ведется подсчет экономического ущерба, нанесенного стихией.

Остатки тайфуна «Доксури» переместились на северо-восток Китая, где идут сильные ливни.