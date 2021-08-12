Более 1,1 тысячи семейных дебоширов наказали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года за нарушения в сфере семейно-бытовых отношений привлекли к ответственности 1 148 человек. Из них 429 были арестованы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в большинстве случаев жертвами бытового насилия являются женщины.

«Только пятая часть фактов семейного насилия попадает в поле зрения госорганов, так как женщины боятся огласки, жалеют своих супругов. Со стороны полиции эффективным методом, с помощью которого можно вразумить семейных дебоширов, является привлечение их к административной ответственности», - сказал первый заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев.

Он добавил, что не первый год участковые применяют в качестве меры воздействия защитное предписание - недопущение со стороны правонарушителя преследования, посещения, ведения устных и письменных переговоров в отношении потерпевшего лица. С начала года по области вынесли свыше 1,6 тысячи защитных предписаний. За нарушение к административной ответственности привлекли 86 человек.

«Причиной большей части преступлений в сфере семейно-бытовых отношений является пьянство и алкоголизм. С начала года по области выявили около 7 тысяч нарушений антиалкогольного законодательства, из незаконного оборота изъяли более 5,4 тысячи литров алкоголя. Поставили на учет 484 североказахстанца, злоупотребляющего спиртными напитками, на принудительное лечение направили 137 алкоголиков. Однако вызовы участковых на семейные дебоши, особенно в выходные и в праздничные дни, продолжаются», - отметил К. Айтбаев.

В регионе служат 15 инспекторов, специализирующихся на сфере семейно-бытовых отношений. Действует Telegram-канал «Между нами говоря» @mejdunamigovory, WhatsApp 8-708-432-45-61. В полицию можно обратиться через мобильное приложение «102».

Буквально недавно область принимала участие в обсуждении проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам укрепления института семьи».