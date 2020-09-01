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Более 1,1 тысячи медработников получили выплаты в связи с заражением коронавирусом и пневмонией

1 Сентября 2020 17:19
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Более 1,1 тысячи медработников получили выплаты в связи с заражением коронавирусом и пневмонией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 111 медицинских работников, задействованных в борьбе с COVID-19, получили единовременные социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования на случай заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией. Также ГФСС перечислил выплаты родственникам 8 медработников, которые скончались в результате заболевания. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения РК.

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Как сообщалось ранее, медработников, которым положена выплата, определяют специальные комиссии при управлениях здравоохранения регионов и городов республиканского значения, на основании результатов обследования заболевших медицинских работников. Общий свод заявок формируется Министерством здравоохранения РК, после чего заявки передаются в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» для формирования электронных макетов дел, откуда в дальнейшем направляются в ГФСС для назначения выплаты.


По состоянию на 9:00 часов 1 сентября ГФСС осуществил назначение и выплату денежных средств по 1 111 заявкам на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией и по 8 заявкам на случай летального исхода заболевания.


В разрезе регионов наибольшее количество выплат на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией произведено медработникам из гг. Нур-Султан (176) и Алматы (128), Алматинской (96), Акмолинской (88) и Атырауской (79) областей.


Напомним, в соответствии с изменениями, внесенными 22 июля т.г. в совместный приказ Министра труда и социальной защиты населения РК и Министра здравоохранения РК от 9 апреля т.г. «Об утверждении Правил осуществления единовременной социальной выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, в случае их заражения или смерти от указанной инфекции», вышеуказанная выплата полагается медицинским работникам в случае заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией – 2 млн тенге; семьям этих лиц в случае их смерти от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заболевания вирусной пневмонией – 10 млн тенге.


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#Минтруда РК   #Общество   #Коронавирус в РК  
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