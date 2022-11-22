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Более 1,1 тысячи дымовых датчиков бесплатно установили в СКО

22 Ноября 2022, 20:09
Более 1,1 тысячи дымовых датчиков бесплатно установили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели устанавливают датчики угарного газа и дыма в домах социально уязвимых слоев населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Растихин сообщил, что с июня установили 1 078 датчиков угарного газа и 108 дымовых. Планируют монтировать еще 317 датчиков.

С началом отопительного сезона пожарные активизировали профилактическую работу в частном секторе. Вместе с полицейскими и волонтерами обошли более 33 тысяч жилых домов, в которых проживают около 80 тысяч человек. Раздали всем памятки и напомнили о правилах пожарной безопасности.

«С начала года в области зарегистрировали 595 пожаров, в которых погибли 33 человека. При этом 74 % пожаров приходится на жилой сектор. Основными причинами их возникновения являются нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей», - прокомментировал Д. Растихин.

С начала отопительного периода в регионе в жилом сектора зарегистрировали 55 пожаров, материальный ущерб от которых превысил 17 млн тенге.

Как сообщало сегодня МЧС РК, нарушение правил эксплуатации печи привело к смертельному исходу.


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