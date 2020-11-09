Более 1,1 тысячи человек наказали за нарушения карантинных правил в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за период действия ограничительных мер составили 1 233 административных протокола, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из общего числа составленных протоколов 1 134 – на физических лиц. Санитарно-эпидемиологические нормы нарушили 97 хозяйствующих субъектов, в том числе индивидуальные предприниматели и ТОО. Протоколы составили и на двух должностных лиц.
Общая сумма штрафов достигла 69,7 млн тенге.
Сейчас в департаменте для принятия процессуального решения находятся еще 256 материалов, переданных из департамента полиции.
Аким Петропавловска Булат Жумабеков ранее отмечал, что деятельность мониторинговых групп в городе будет активизирована в период карантинного режима.
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