Более 1,1 тысячи человек наказали за нарушения карантинных правил в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за период действия ограничительных мер составили 1 233 административных протокола, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из общего числа составленных протоколов 1 134 – на физических лиц. Санитарно-эпидемиологические нормы нарушили 97 хозяйствующих субъектов, в том числе индивидуальные предприниматели и ТОО. Протоколы составили и на двух должностных лиц.

Общая сумма штрафов достигла 69,7 млн тенге.

Сейчас в департаменте для принятия процессуального решения находятся еще 256 материалов, переданных из департамента полиции.

Аким Петропавловска Булат Жумабеков ранее отмечал, что деятельность мониторинговых групп в городе будет активизирована в период карантинного режима.