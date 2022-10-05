Более 1,1 млрд тенге затратили на подготовку к отопительному сезону в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Раньше срока подключат к отоплению социальные объекты в Жамбылской области. По информации пресс-службы главы региона, аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов поручил подключить социальные объекты к отоплению с 5 октября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На совещании под председательством главы региона состоялось обсуждение подготовки объектов тепло- и электроснабжения к предстоящему отопительному сезону.

«Подготовительную работу к предстоящему отопительному сезону планируется завершить до 10 октября текущего года, - сообщил заместитель акима области Ерболат Ибрайханов. - В Жамбылской области действуют девять предприятий теплоэнергетики, 565 автономных котельных».

Теплоподающие предприятия обеспечивают теплом 1647 многоэтажных жилых домов, 782 объекта образования, 388 объектов здравоохранения, 467 объектов культуры, 81 объект спорта.

«Централизованным теплоснабжением в регионе охвачено 1647 многоквартирных жилых домов. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону выполнены в полном объеме на общую сумму 1,117 млрд тенге. На сегодняшний день готовность к отопительному сезону составляет 98%», - сообщил спикер.

Нуржан Нуржигитов поручил подключить все социальные объекты Жамбылской области к отоплению уже с 5 октября, подчеркнув при этом, что спрос с ответственных лиц за недостаточное внимание к подготовке отопительного сезона будет строгим.

Аким области также поручил обеспечить бесперебойную подачу тепла и горячей воды, активизировать работу по погашению задолженности за коммунальные услуги, контролировать ход ремонтных работ. На особый контроль должны быть взяты детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты.

«К отопительному сезону все котельные и предприятия теплоэнергетики должны быть подготовлены своевременно. Этот период должен пройти без происшествий», - отметил глава региона.

Как сообщалось, раннее похолодание, ночные заморозки до минус 2-3 градусов в Жамбылской области стали причиной того, что в Таразе отопительный сезон начнут раньше традиционного срока 15 октября. Согласно действующим в Казахстане нормативам, для начала отопительного сезона наружная температура воздуха в течение пяти дней устойчиво должна быть равна или ниже +8 градусов. В акимате города принято решение начать отопительный сезон с 5 октября.

В минувшем 2021 году уже в начале октября в социальных сетях жамбылцы стали жаловаться на холод в квартирах, и тогда отопительный сезон начали раньше срока - 7 октября.