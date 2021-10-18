Более 1,1 млрд пачек табачных изделий промаркировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин рассказал о ходе маркировки и прослеживаемости табачных изделий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С октября 2018 года по март 2020 года Министерством финансов РК, как отраслевым уполномоченным государственным органом в области маркировки подакцизной продукции был запущен пилотный проект. По итогам пилотного проекта проведен анализ регуляторного воздействие на внедрение маркировки на табачные изделия и приняты необходимые НПА», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Для реализации проекта были изданы следующие документы:

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2020 года № 568 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих маркировке»;

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 623 «Об определении предельного размера стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке табачных изделий, изделий с нагреваемым табаком, никотиносодержащих жидкостей для использования в электронных сигаретах»;

- Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 сентября 2020 года № 927 «Об утверждении Правил маркировки табачных изделий».

Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2020 года № 568 «Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке» с 1 октября 2020 года внедрена маркировка на табачные изделия, с 1 апреля 2021 года на иные виды табачных изделий, такие как стики, сигары, сигарилы, кальянный табак и т.д.

Как отметил Премьер, в настоящее время вносятся изменения в правила маркировки табачных изделий для упрощения бизнес-процессов в работе с маркированными табачными изделиями в части осуществления прослеживаемости маркированных табачных изделий до розничного реализатора, выводом из оборота розничными реализаторами полученных к реализации табачных изделий путем подтверждения в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров, без дальнейшего сканирования кода маркировки при реализации.

«На сегодня производителями и импортерами промаркировано более 1,1 млрд пачек табачных изделий. Количество участников системы составляет более 34 тыс. налогоплательщиков. Относительно вопроса «Остановить внедрение новых пилотных проектов» До конца текущего года внедрение новых пилотных проектов Министерством финансов не запланировано», - заключил А. Мамин.