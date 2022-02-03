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Болат Журабаев назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных сил РК

3 Февраля 2022 12:13
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Болат Журабаев назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных сил РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Болат Журабаев назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Распоряжением Главы государства Журабаев Болат Жархумбаевич назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Напомним, указом Президента страны от 19 января 2022 года №779 создано командование Сил специальных операций, которое вошло в структуру Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Силы специальных операций предназначены для решения специальных задач в рамках обеспечения обороноспособности и военной безопасности страны, в том числе с участием в антитеррористических операциях и противодействию незаконным вооруженным формированиям.

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#Президент Казахстана   #Акорда   #Армия   #Назначения   #Силовые структуры   #Минобороны РК   #Вооруженные силы  
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