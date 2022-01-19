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Болат Жамишев: Вся деятельность Фонда «Қазақстан халқына» будет прозрачной

19 Января 2022 11:59
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Болат Жамишев: Вся деятельность Фонда «Қазақстан халқына» будет прозрачной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления Фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев заявил, что вся его деятельность будет прозрачной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Деньги будут расходоваться на те цели, которые будут контролироваться народом. Поскольку, вся деятельность Фонда будет прозрачной. Цели, на которые будут направляться деньги, актуальные для нашей страны, для нашего народа», - рассказал Болат Жамишев в эфире программы «Ошакбаев LIVE» на телеканале «Хабар 24».

Болат Жамишев вместе с тем прокомментировал, что его в качестве председателя правления Фонда избрал попечительский совет.

15 января сообщалось, что Болат Жамишев был назначен на пост председателя общественно социального фонда «Қазақстан халқына».

В эфире программы председатель правления фонда «Қазақстан халқына» рассказал , как создавался фонд и как был определен состав попечительского совета.

Напомним, общественный социальный фонд (ОСФ) «Қазақстан халқына» был создан по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.


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#Благотворительность   #Минздрав РК   #Общество   #Фонд «Қазақстан халқына»  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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