Болат Жамишев вошел в совет директоров АО «Самрук-Қазына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель общественного совета АО «Самрук-Қазына» Болат Жамишев избран членом совета директоров, независимым директором фонда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт фонда.

Включение главы общественного совета в совет директоров – часть программы по повышению контроля общества за деятельностью Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына».

Общественный совет АО «Самрук-Қазына» сформирован в декабре 2021 года путем открытого конкурсного отбора кандидатов. В нем состоят десять человек: семь представителей гражданского общества и три представителя фонда. Совет осуществляет общественный контроль за деятельностью как головного фонда, так и его портфельных компаний. Работа членов совета построена на общественных началах.

В разные годы Болат Жамишев занимал посты министра финансов, министра регионального развития, заместителя председателя Национального банка, председателя Агентства по регулированию и надзору финансовых организаций, заместителя председателя правления Евразийского банка развития. Кандидат экономических наук.

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