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    10:55, 05 Июль 2022 | GMT +6

    Болат Жамишев вошел в совет директоров АО «Самрук-Қазына»

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    Фото: www.sk.kz
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель общественного совета АО «Самрук-Қазына» Болат Жамишев избран членом совета директоров, независимым директором фонда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт фонда.

    Включение главы общественного совета в совет директоров – часть программы по повышению контроля общества за деятельностью Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына».

    Общественный совет АО «Самрук-Қазына» сформирован в декабре 2021 года путем открытого конкурсного отбора кандидатов. В нем состоят десять человек: семь представителей гражданского общества и три представителя фонда. Совет осуществляет общественный контроль за деятельностью как головного фонда, так и его портфельных компаний. Работа членов совета построена на общественных началах.

    В разные годы Болат Жамишев занимал посты министра финансов, министра регионального развития, заместителя председателя Национального банка, председателя Агентства по регулированию и надзору финансовых организаций, заместителя председателя правления Евразийского банка развития. Кандидат экономических наук.

    Фото: www.sk.kz
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    ФНБ «Самрук Казына» Назначения Официально
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