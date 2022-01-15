Болат Жамишев назначен на пост председателя фонда «Қазақстан халқына»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Болат Жамишев назначен на пост председателя общественно социального фонда «Қазақстан халқына», передает МИА «Казинформ».
На пост председателя общественно социального фонда «Қазақстан халқына» попечительским советом Фонда предложена и единогласно поддержана кандидатура Болата Жамишева.
Болат Жамишев родился 28 июня 1957 г.
Кандидат экономических наук.
Женат, имеет двух сыновей.
В 1981 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт, аспирантуру Казахского НИИ экономики и организации АПК.
1974 год – старший лаборант в Казахском научно-исследовательском институте МЭСХ;
1981-1984 годы – экономист совхоза «Балтабайский»;
1987-1992 годы – научный сотрудник, ученый секретарь Казахского научно-исследовательского института экономики и организации АПК;
1992-1993 годы – заместитель председателя исполкома конгресса предпринимателей Казахстана;
Государственную службу начал в 1993 году в Национальном Банке Республики Казахстан в должности заместителя директора Департамента исследований и статистики;
1997 год – назначен директором Национального пенсионного агентства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
1997-1999 годы – вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
С 1999 года по 2001 год, а также с 2002 года по 2003 год – работал вице-министром и первым вице-министром финансов Республики Казахстан;
2001-2002 годы – вице-министр внутренних дел Республики Казахстан;
2003-2004 годы - заместитель председателя Национального Банка Республики Казахстан;
2004-2006 годы - председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
2006-2007 годы – заместитель председателя правления Евразийского Банка Развития – Управляющий директор по проектной деятельности;
2007-2013 годы - министр финансов Республики Казахстан;
С 06 ноября 2013 года по 06 августа 2014 года - министр регионального развития Республики Казахстан, переназначен 04 апреля 2014 года;
С августа 2014 года по апрель 2019 года - председатель правления АО «Банк развития Казахстана»;
С февраля 2019 года по 26 июня 2020 года – независимый директор, член совета директоров АО «First Heartland Jýsan Bank».
С ноября 2020 по настоящее время - председатель Совета директоров, независимый директор Bank RBK.
Является почетным президентом РОО «Национальная Федерация Конькобежцев».
Награжден орденами «Құрмет» и «Парасат», юбилейными медалями, нагрудным знаком МФ РК «Қаржы қызметінің үздігі». Является членом НДП «Nur Otan».
Напомним, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева создан общественный социальный фонд (ОСФ) «Қазақстан халқына».
«Я поручаю создать общественный социальный фонд «Қазақстан халқына» он будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки, например, помощью детям с редкими заболеваниями. Ведь для большинства семей расходы на лечение попросту не подъемные, будем строить спортивные объекты для детей в городах, районах, поселках, селах, окажем содействие способным детям. Поддержим культуру, поможем Алматы оправиться от страшной трагедии», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
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