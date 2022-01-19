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Болат Жамишев: Мы категорически против того, чтобы людей заставляли перечислять деньги в Фонд «Қазақстан халқына»

19 Января 2022 14:05
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Болат Жамишев: Мы категорически против того, чтобы людей заставляли перечислять деньги в Фонд «Қазақстан халқына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фонд «Қазақстан халқына» категорически против кампанейщины относительно сборов средств физическими лицами и сотрудниками, в том числе госслужащими или бюджетниками. Об этом заявил председатель правления Фонда Болат Жамишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если кто-то обратится, что деньги были зачислены неправомерно, ошибочно, нет вопросов - эти деньги будут возвращены. Что касается добровольных взносов, если они добровольно перечислены, то тут вопросов нет. Фонд категорически против того, чтобы была какая-либо кампанейщина, чтобы людей заставляли, что называется «насильно» перечислять деньги - это вообще неприемлемый подход. Я как председатель Фонда категорически против таких подходов», - заявил в эфире программы «Ошакбаев LIVE» на телеканале «Хабар 24» Болат Жамишев.

Он отметил, что бюджет утверждается попечительским советом.

Ранее Болат Жамишев отметил , что деньги, которые поступают в фонд «Қазақстан халқына», являются чистыми средствами, поступающими от предприятий.

При этом он ответил на высказывания относительно того, что «теневые доходы компаний должны поступать в Фонд».

Председатель правления также заявил , что вся деятельность созданного Фонда будет прозрачной.

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#Благотворительность   #Фонд «Қазақстан халқына»  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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