Болат Тлепов поздравил участников Азиатско-Тихоокеанского форума с Наурызом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Бангкоке (Таиланд) в рамках VIII Азиатско-Тихоокеанского форума прошла панельная дискуссия «Волонтёрство как стратегия трансформации на десятилетие действий», передает МИА «Казинформ».

В мероприятии в онлайн-формате через подключение площадки Zoom принял участие вице-министр информации и общественного развития Казахстана Болат Тлепов.

В начале своего выступления, Болат Тлепов поздравил участников Азиатско-Тихоокеанского форума с праздником, отметив, что проведение форума совпало с особенной датой для Казахстана и стран Центральной Азии, связанной с празднованием светлого праздника Наурыз.

«Берущий истоки в глубокой древности, этот праздник знаменует собой цикл обновления и зарождения новой жизни. Это поистине общенародное торжество, которое способствует укреплению дружбы, взаимного уважения и согласия», — сказал Болат Тлепов.

Он обратил внимание участников, что пандемия продемонстировала, как уязвимо и взаимозависимо человечество, несмотря на то, что мир живет в технологическую эпоху.

Также во время выступления Болат Тлепов рассказал о роли волонтеров в общественной жизни страны и создаваемых условиях для развития волонтерского движения в Казахстане.

Ранее сообщалось, что страны АТР призвали поддержать инициативу Казахстана о провозглашении Международного года мобилизации волонтеров.