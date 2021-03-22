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    15:14, 22 Март 2021 | GMT +6

    Болат Тлепов поздравил участников Азиатско-Тихоокеанского форума с Наурызом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Бангкоке (Таиланд) в рамках VIII Азиатско-Тихоокеанского форума прошла панельная дискуссия «Волонтёрство как стратегия трансформации на десятилетие действий», передает МИА «Казинформ».

    В мероприятии в онлайн-формате через подключение площадки Zoom принял участие вице-министр информации и общественного развития Казахстана Болат Тлепов.

    В начале своего выступления, Болат Тлепов поздравил участников Азиатско-Тихоокеанского форума с праздником, отметив, что проведение форума совпало с особенной датой для Казахстана и стран Центральной Азии, связанной с празднованием светлого праздника Наурыз.

    «Берущий истоки в глубокой древности, этот праздник знаменует собой цикл обновления и зарождения новой жизни. Это поистине общенародное торжество, которое способствует укреплению дружбы, взаимного уважения и согласия», — сказал Болат Тлепов.

    Он обратил внимание участников, что пандемия продемонстировала, как уязвимо и взаимозависимо человечество, несмотря на то, что мир живет в технологическую эпоху.

    Также во время выступления Болат Тлепов рассказал о роли волонтеров в общественной жизни страны и создаваемых условиях для развития волонтерского движения в Казахстане.

    Ранее сообщалось, что страны АТР призвали поддержать инициативу Казахстана о провозглашении Международного года мобилизации волонтеров.


    Теги:
    Наурыз Другие государственные органы Международная деятельность Общество
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