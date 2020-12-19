Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Болат Садыков: Сообщество врачей и медсестер ценит заботу Nur Otan по поддержке медиков

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Декабря 2020, 14:16
Болат Садыков: Сообщество врачей и медсестер ценит заботу Nur Otan по поддержке медиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кандидат в депутаты маслихата Болат Садыков в рамках агитационных мероприятий посетил ряд объектов. Среди них Городская поликлиника №2, передает МИА «Казинформ».

Встречаясь с коллективом поликлиники, Болат Садыков остановился на развитии здравоохранения за годы Независимости и конечно же изложил суть и задачи предвыборной программы «Путь перемен: достойную жизнь каждому!».

Он отмечает, что медики хорошо проинформированы о целях партии на ближайшие 5 лет.

«Мы, совместно с коллегами, детально обсудили партийные приоритеты в сфере здравоохранения. Особенно сообщество врачей и медсестер ценит заботу партии по поддержке медиков. Заработная плата врачей увеличится к 2023 году в 2,5 раза, составив не менее 550 000 тенге, среднего медицинского персонала – не менее 190 000 тенге. Также партия будет добиваться перехода к международным стандартам обучения медицинских кадров, увеличив количество грантов на подготовку медицинских работников, в том числе узкой специализации, включая детских врачей», - отметил Болат Садыков в обращении к своим коллегам. - Nur Otan всегда уделяет пристальное внимание вопросам защиты здоровья населения. И в предыдущей предвыборной программе «Казахстан – 2021: Единство. Стабильность. Созидание» был ряд ключевых показателей, направленных на улучшение медицинской сферы и долголетию жизни казахстанцев».

photo

Отметим, что в рамках предвыборной программы будет партии будет построено 20 современных медицинских центров во всех регионах Казахстана и 2 научно-инновационные многопрофильные поликлиники в Нур-Султане и Алматы. Кроме того, партия намерена оснастить районные больницы современными компьютерными томографами, рентгеновскими аппаратами, а также родильные дома всем необходимым медицинским оборудованием.

По словам кандидата в депутаты, все это осуществляется на благо нашего народа и подрастающего поколения.

Голосуйте за Nur Otan!

Оплачено из средств Избирательного фонда города Алматы партии Nur Otan.


Политические партии   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной