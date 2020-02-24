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Болат Палымбетов освобожден от должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана

24 Февраля 2020 12:23
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Болат Палымбетов освобожден от должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Палымбетов Болат Абылкасымович освобожден от должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Ключевые слова: Отставки ,
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