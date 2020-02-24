Болат Палымбетов освобожден от должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Палымбетов Болат Абылкасымович освобожден от должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.



