Болат Нурхожаев: Возврат часового пояса Костанаю - вопрос здоровья населения

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Возврат Костанайской области в свой часовой пояс не раз поднимался активистами, депутатами и неравнодушными к своему здоровью гражданами. Пока итог один - регион продолжает жить не в своем природном времени. Эксперт по прикладной хронобиологии Болат Нурхожаев считает, что возврат часового пояса костанайскому региону - вопрос важный и касается здоровья граждан. И решать его нужно, основываясь на научных исследованиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Б. Нурхожаев, в 2018 году по инициативе депутатов Парламента и Сената, акимата Кызылординской области, Общественным советом Кызылординской области после 13-летнего обращения было наконец принято постановление Правительства РК №817 11 декабря 2018 года по внесению изменении в Закон «О порядке исчислении времени на территорий РК» по возврату части границ часовых поясов в соответствии правилам Международной системы исчисления времени (СИВ). Однако вопрос по Костанайской области остался открытым, хотя Кызылординская и Костанайская области находятся в одном часовом поясе.

«В 2004 году, после манипуляций с летним, зимним временем, была смещена граница часовых поясов, чтобы урегулировать образовавшуюся двухчасовую разницу во времени. И наши две области - Кызылординскую и Костанайскую - перевели на UTC+6, - вспоминает Б. Нурхожаев. — Но позже Министерство здравоохранения, проведя научное исследование, посчитав, что двухчасовая разница вредна, отказывается по всей стране от перевода стрелок часов. Но тогда же и должны были вернуть границу часовых поясов на место, чтобы две области -Костанайская и Кызылординская - оказались в своем часовом поясе UTC+4. Но этого не было произведено».

Сейчас, по словам Б. Нурхожаева, 4 области в Казахстане живут с 2-часовым опережением, все остальные - с 1-1,5 часовым опережением.

«В 2018 году мы надеялись, что Костанайской области, как и Кызылординской, вернут часовой пояс. Но тогда Правительство запросило у акиматов позицию по возврату часового пояса, и местный акимат, депутаты, трудовые коллективы Костаная были против, так как привыкли к действующему часовому поясу. Но ведь вред идет на организм человека. Это вопрос медицины и науки. Человек и все живые существа создавались под влиянием заходов и восходов солнца. Биологические ритмы есть даже у одноклеточных. В организме человека на клеточном уровне, в каждой клетке есть свои часы. И они работают синхронно с природными часовыми ритмами. Когда административным временем мы отклоняемся от природного, естественно, происходит сбой биологического ритма человека. Это и наносит вред организму человека»,- считает эксперт.

Этот вопрос, уверен Нурхожаев, касается здоровья нации. И решать его нужно рационально.

«Надо понимать, что привыкнуть к отклонению от биологических ритмов природы невозможно. Если бы было возможно, с 2004 года мы бы уже забыли про эту тему и не поднимали бы ее»,- добавил он.

Сейчас, по данным Нурхожаева, в Правительстве создается межведомственная рабочая группа, которая и должна решить судьбу смены часовых поясов в регионах Казахстана.

Между тем, в ответе на запрос МИА «Казинформ» в Министерстве здравоохранения сообщили, что целенаправленных исследовании о влиянии на здоровье людей нынешнего часового пояса в Костанайской области не проводились.

«Министерство здравоохранения Республики Казахстан, в пределах компетенции, сообщает следующее. Ранее, в 2004 году Национальный центр проблем формирования здорового образа жизни, Казахский научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней, Республиканский центр медико-социологических исследований изучили влияние на здоровье и самочувствие жителей Казахстана при переводе часов на летнее/зимнее время. Проведенное изучение истории вопроса перевода часов на летнее/зимнее время в разных странах, введение декретного времени показали разноречивость мнений по этоу вопросу. Социологический опрос, проведенный в Республике Казахстан посредством телефонного опроса и опроса в Интернете также не дал однозначного ответа»,- говорится в сообщении.

Кроме того, выборочный ретроспективный анализ обращаемости за скорой/неотложной медицинской помощью, по данным Министерства здравоохранения, не выявил достоверных различий по этим показателям в периоды перевода часов на летнее/зимнее время по сравнению с другими временами года.

«При этом целенаправленные исследования о влиянии на здоровье людей нынешнего часового пояса в Костанайской области не проводились»,- говорится в ответе на запрос за подписью вице-министра Айжан Есмагамбетовой.

Фото из личного архива Болата Нурхожаева