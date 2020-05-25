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Болат Мажагулов возглавил Комитет по развитию межэтнических отношений МИОР РК

25 Мая 2020 18:50
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Болат Мажагулов возглавил Комитет по развитию межэтнических отношений МИОР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра информации и общественного развития РК Мажагулов Болат Бауржанович назначен на должность председателя Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Болат Мажагулов родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахскую национальную академию музыки.

Трудовую деятельность начал в 1999 году артистом первой категории симфонического оркестра Государственной филармонии г. Астаны.

С 2002 по 2007 работал в Государственной филармонии, Республиканской гвардии «Улан», ГККП «Государственный народный театр «Наз» г. Астаны.

В 2007-2008 годах работал в структуре Управления культуры г. Астаны.

С 2009 по 2010 годы — директор Дворца мира и согласия г. Астаны.

С 2010 по 2015 годы возглавлял Управление культуры г. Астаны.

В 2015-2018 годы — руководитель Управления культуры, архивов и документации г. Астаны.

В 2018-2019 годы — руководитель Управления культуры и спорта г. Астаны.

С 29 июля 2019 года по настоящее время работал заместителем заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента РК г. Нур-Султан.


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Ключевые слова: Назначения,
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