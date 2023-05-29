Болат Искаков: Высшая степень в медицине – быть нужным пациенту и обществу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Безусловно, профессия врача, сохраняющего жизнь человеку, всегда будет важна. И в этой сфере особенная ответственность лежит на хирургах. В нашей стране постоянно растут ряды таких специалистов, сделавших своей главной обязанностью спасение жизни и здоровья человека. Один из них – заведующий хирургическим отделение №3 Медицинского центра Управления делами Президента РК врач-травматолог Болат Искаков. Возглавляемое им отделение ежегодно оказывает хирургическую помощь примерно тысяче пациентов. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» уникальный специалист рассказал о своей работе, а также о достижениях современной медицины.

Болат Серикулы родился в 1983 году в Аршалинском районе Акмолинской области. С детства он мечтал быть врачом, и эта мечта привела его в Акмолинскую государственную медицинскую академию. Проучившись 6 лет, он поступил в клиническую ординатуру на базе Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии в Астане. И с тех пор, более 15 лет, он оказывает помощь людям, страдающим от травм. Сегодня один из уникальных специалистов нашей страны, Болат Искаков состоит членом сообщества травматологов Казахстан, является автором более, чем 30 научных статей.

– Болат Серикулы, что послужило причиной выбора Вами такой сложной и ответственной профессии?

– В детстве я мечтал быть врачом, лечить больных людей, помогать им возвращаться к обычной жизни. Поэтому, я поставил перед собой цель – стать квалифицированным специалистом. В 2000 году я поступил в Акмолинскую государственную медицинскую академию, и окончил ее в 2006 году. Затем окончил клиническую ординатуру на базе НИИ травматологии и ортопедии. Там моим руководителем был специалист первой категории и замечательный человек Николай Брониславович Орловский. Затем я был принят на работу к руководителю отделения травматологии №3, врачу-ординатору, квалифицированному специалисту Кайрату Жолдыбайулы Ашимову. В этом отделении работал с такими врачами, как Тимур Толегенулы Байдалин, Александр Александрович Степанов, Омирбек Байдарбекулы Кулымкулов, научился у них оказывать медицинскую помощь экстренным и тяжелым пациентам.

– Помните ли Вы свою первую операцию? Какие чувства Вы испытывали тогда?

–Моя первая операция была закреплением сломанных костей голени, с помощью аппарата Илизарова. Потом пациенты меня благодарили. Я был очень рад. После этого я захотел освоить технику эндопротезирования суставов, которой владел ведущий специалист клиники Алексей Александрович Белокобылов. На мое счастье, отделение, в котором я работал, позже стало специализироваться на ортопедии. То есть, основной профиль отделения перешел на эндопротезирование суставов. Кроме того, мы продолжали практику оперативной травматологии.

– Остановимся на Вашей работе в больнице Медицинского центра Управления делами Президента РК. Какие операции Вы выполняете здесь, и в каком направлении медицинской помощи работаете?

– С 2015 года работаю в больнице Медицинского центра Управления делами Президента. Занимаюсь повреждениями суставов, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В том числе, и врожденными. В основном, мы оказываем помощь хирургическими методами.

Сейчас я руковожу отделением травматологии. Вместе с коллегами я получил возможность пополнять свою базу клинических знаний, совершенствовать свой опыт.

– Какие новые методы и технологии Вы применяете сейчас в своей практике?

– Мы освоили новые методы лечения спортивных травм и спортивную ортопедию. И это мы используем в повседневной практике. Наряду с этим, мы, по возможности, пополняем свои знания, участвуем в передовых мировых конференциях, направленных на освоение новых технологий. Мы знакомимся с результатами научной работы зарубежных коллег, стараемся внедрить их у себя. У нас очень много пациентов. Они поступают из всех регионов, а также из-за рубежа. Все они доверяют нашим специалистам, и за это я им благодарен.

– Вы один из специалистов Казахстана, больше всех оперирующих в области травматологии. Вы помните, сколько операций выполнили?

– Вместе с коллегами в больнице Медицинского центра Управления делами Президента, мы оказали помощь более, чем 4 тысячам пациентов, помогли им вернуться к обычной жизни. Наши пациенты нас не забывают, всегда поздравляют нас с праздниками.

– Какая операция была для Вас самой трудной?

–Конечно, в любой работе бывают и неудачи. Это очень тяжело психологически. Но, все же, неудачи заставляют нас изучать причины и стремиться к недопущению таких случаев в будущем. Благодаря этому мы осваиваем современные методы, чтобы не допускать осложнений.

– Какая, на Ваш взгляд, высшая ступень в медицине?

– По-моему, в медицине главное – быть нужным обществу и пациенту. Высшая степень – когда человек выздоровел и благодарит не только меня, но и моих родителей и близких.

– Что посоветуете молодым людям, которые тоже хотят стать врачами?

– Хотел бы сказать, что в нашей профессии специалист должен всегда совершенствовать себя. Специалист должен быть ненасытным к знаниям, и тогда врачи всегда будут становиться лучше.

– Болат Серикулы, спасибо за беседу!