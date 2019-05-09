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Болат Иманбаев назначен послом Республики Казахстан в Малайзии

9 Мая 2019 12:36 504
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Болат Иманбаев назначен послом Республики Казахстан в Малайзии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Болат Иманбаев  назначен послом Республики Казахстан в Малайзии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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«Указом Главы государства Иманбаев Болат Бариевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Малайзии», - говорится в сообщении.

Данияр Сарекенов освобожден от  должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Малайзии.

«Указом Главы государства Сарекенов Данияр Кабидоллаевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Малайзии, от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Бруней-Даруссаламе по совместительству в связи с переходом на другую работу», - говорится в сообщении. 

 

 

 

Фото: www.assembly.spb.ru

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Ключевые слова: Назначения,
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