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Болат Иманбаев назначен послом Республики Казахстан в Малайзии
9 Мая 2019 12:36 504
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Болат Иманбаев назначен послом Республики Казахстан в Малайзии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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«Указом Главы государства Иманбаев Болат Бариевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Малайзии», - говорится в сообщении.
Данияр Сарекенов освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Малайзии.
«Указом Главы государства Сарекенов Данияр Кабидоллаевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Малайзии, от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Бруней-Даруссаламе по совместительству в связи с переходом на другую работу», - говорится в сообщении.
Фото: www.assembly.spb.ru
Ключевые слова: Назначения,
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