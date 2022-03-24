Болат Бопай: Наурыз - великий праздник, пропагандирующий традиции и обычаи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ученый-этнограф, фольклорист, автор многих книг Болат Бопай рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о новом годе, традициях и обычаях казахского народа, связанных с праздником Наурыз.

- Болат ага, расскажите об истории праздника Наурыз, откуда берет корни?

- Наурыз является общим для всех тюркских народов «Праздником Весны». Это праздник связан с традициями этих нации. Казахи называют этот праздник «Ұлыс күні», «Ұлыстың ұлы күні». Древнетюркские племена и иранские (персидские) народы называют «Праздник Наурыз». Март в восточном календаре считается началом нового года.

Формирование этимологии происхождения и понятия слова Наурыз напрямую связано с персидским языком. Слово «Наурыз» в переводе с персидского означает «now» - новый, «ruz»

- день, «новый день». Сегодня этот праздник празднуют люди тюркского происхождения и персидского народа.

Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан празднуют в регионах Средней Азии, а также где проживают курды Азербайджана, Ирана и Турции. Ежегодно празднуют свой праздник и народы тюркского происхождения, проживающие на территории России.

Наурыз празднуют все народы, которые по своим традициям и обычаям считаются потомками тюрков, живущих в разных уголках мира. Например, тюркоязычные народы, живущие в таких странах, как Китай, Монголия, Индия, Ирак, обязательно отмечают великий день улуса как большой праздник.

История возникновения Наурыз мейрамы уходит своими корнями в далёкие века. Если обратиться к историческим источникам, то в «Авесте» была написана священная книга религии зороастризма «Наурыз мейрамы». В эпоху правления Персидской империи Ахеменидов праздник Наурыз стал отмечаться по всей империи. В древнетюркских легендах этот праздник отмечался, как Новый год. Кроме того, в таких странах, как Албания, Грузия, Афганистан и Македония, наурыз празднуется под эгидой большого общества.

Казахский народ празднует Наурыз со времен саков, гуннов, алан, кок-турок, уйсуней, как национальный праздник, вход в Новый год.

- Насколько сейчас популярен праздник Наурыз?

- В Казахстане праздник наурыз празднуется со дня обретения независимости. Этот замечательный праздник раскрывает историю, традиции, обычаи, историческое мировоззрение, культуру искусства и жизни народа. Праздник, который улучшает отношения между язычниками и народами. Праздник, возрождающий забытые традиции. Поэтому Наурыз ежегодно отмечается народом Казахстана как самый большой государственный праздник, законодательно закрепленный.

- В вашей книге «Небесный счет казахов» говорится о том, что наш народ делал предположение, глядя на звезды. Имеет ли это научное обоснование?

- Казахский народ придерживался счета хиджра. Мусульмане ходят по счету месяца. Наш народ считал правильный счет дня. В казахском календаре 24 амал, тринадцать девяток, 7 великих знаков природы, 13 лет, один век. У народов мира есть счет Григоряна и хиджры. Отчет за день. Его казахи называют «отчет Шамсии». Теперь один небесный лунный отчет. Это «отчет Камарии». Кроме того, есть еще и звездный счет. Согласно отчету казахской камарии, 22 марта равняется дню и ночи. Это начало года, то есть новый год входит в этот день. Этот день казахи называют «Ұлыс күн». Празднуют десять дней.

- Какие существуют традиции и обычаи во время Наурыза?

– В марте готовили Тлеу коже, Наурыз коже. На Наурыз коже заготавливают крупный рогатый скот, которые специально оставляют зимой. Это называется «Наурыз Жiлiк». Наурыз коже включает в себя семь видов зерен: пшеницу, просо, рис, кукурузу, соль, муку, горох. Также добавляют изюм. Из белого добавляют катык или кефир.

Кроме того, существует множество традиций и обычаев, таких как наурыз айтыс, наурыз той - думан, наурыз бата, наурыз коже, наурыз шашу, наурыз тілек, наурыз тағызым, наурыз дар, посадка деревьев и многое другое.

Есть такие виды игр, как Қыдыр ата, Ақпан, Тақпан, Наурыз шешек.

- Вы сами изучаете казахские суеверия. Насколько эти суеверия необходимы в нашей жизни сегодня?

- Можно сказать, что казахские суеверия - это корни верований. У казахов нет плохих суеверий. Все суеверия оберегает от зла и ведут к добру. Поэтому суеверия, оставшиеся от предков, наполненные воспитательным смыслом, прошли вековую практику и дошли из поколения в поколение.

- Насколько я слышала, есть одна птица, которая прилетает именно в марте, существует ли такая птица?

- В марте прилетает птица с синей шеей. Её называют дұзақ. Когда птица прилетает рано, весна наступает раньше. Если с опозданием, то и весна наступит позже.

- Спасибо за беседу!