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Болат Байшуаков стал директором Казахского газоперерабатывающиего завода

2 Февраля 2023, 17:40
Болат Байшуаков стал директором Казахского газоперерабатывающиего завода

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директором ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» (КазГПЗ) назначен Байшуаков Болат Армиевич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазМунайГаз».

Б.Байшуаков ранее занимал позиции главного инженера — заместителя директора КазГПЗ, где отвечал за организацию производственной деятельности завода. Имеет опыт работы в АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», где курировал производственную деятельность КазГПЗ, более 20 лет проработал на Жанажольском нефтегазоперерабатывающем комплексе АО «СНПС-Актобемунайгаз», где прошел все ступени карьеры от оператора технологических установок до главного технолога предприятия.

Экс-генеральный директор КазГПЗ Тулепов Накберген Аманбаевич переводится на должность заместителя директора КазГПЗ — руководителя дирекции строящегося нового газоперерабатывающего завода в г.Жанаозен.


Фото: пресс-служба АО НК «КазМунайГаз»

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