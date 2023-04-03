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    17:11, 03 Апрель 2023 | GMT +6

    Болат Акчулаков - о теневом вывозе ГСМ: Никакие ограничительные меры не дадут должного эффекта

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Низкие цены на ГСМ не дают возможности привлекать инвестиции и развивать нефтегазовую отрасль. Об этом заявил и.о. министра энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Здесь следует отметить, что мы не сидели сложа руки и принимали все возможные меры», - сказал Болат Акчулаков.

    Министр напомнил, что в Казахстане были приняты следующие меры для недопущения вывоза ГСМ в соседние страны в больших объемах:

    введен запрет на вывоз ГСМ железнодорожным и автомобильным транспортом;

    приняты законодательные нормы, обязывающие ресурсодержателей продавать ГСМ напрямую заправочным станциям;

    устранены непродуктивные посредники при поставках нефти и реализации нефтепродуктов.

    «Кроме этого, для снижения дефицита в августе прошлого года нами был введен механизм дифференцированных цен (для иностранцев – 450 тенге/литр) и лимит заправки (не более 300 литров в день). Однако «теневой экспорт» всегда находит возможности для обхода ограничительных мер. И каждый раз мы вынуждены в срочном порядке закупать дорогое импортное топливо, чтобы не допустить нехватки», - пояснил Болат Акчулаков.

    Министр подчеркнул, во-первых, с текущими ценами сколько бы мы не увеличивали производство ГСМ, его всегда будет не хватать.

    Второе, с такой разницей в ценах, «переток» в соседние страны как был, так и будет продолжаться. При этом объемы «перетока» будут только увеличиваться. Никакие ограничительные меры не дадут должного эффекта.

    Третье, сохранение диспаритета цен на ГСМ создает стимулы для работы «теневого» рынка и наносит ущерб национальным интересам Казахстана.

    Четвертое, низкие цены на ГСМ не дают возможности привлекать инвестиции и развивать нефтегазовую отрасль, проводить геологоразведку и пополнять ресурсную базу.


    Теги:
    Минэнерго РК Экономика Энергетика
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