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    01:00, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Болат Абдралиев назначен акимом города Курчатов

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами городского маслихата, распоряжением акима области Абай Нурлана Уранхаева акимом города Курчатов назначен Абдралиев Болат Тансыкбаевич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Глава области отметил большой опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и поручил работать над решением инфраструктурных проблем города.

    Болат Абдралиев родился 20 мая 1976 года в городе Тараз Жамбылской области. Окончил Таразский государственный университет им. М.Х.Дулати.

    Трудовую деятельность начал в 1998 году рабочим ТОО «Казфосфат». С 2016 года работал на различных должностях в квазигосударственном секторе.

    С июля 2022 являлся руководителем Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай.

    Во время своего выступления перед активом города Курчатов Нурлан Уранхаев поблагодарил Олега Чугункова за проделанную работу и пожелал успехов на новом месте.


    Теги:
    Акимат Назначения Абайская область
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