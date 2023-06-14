Болат Абдралиев назначен акимом города Курчатов

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами городского маслихата, распоряжением акима области Абай Нурлана Уранхаева акимом города Курчатов назначен Абдралиев Болат Тансыкбаевич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Глава области отметил большой опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и поручил работать над решением инфраструктурных проблем города.

Болат Абдралиев родился 20 мая 1976 года в городе Тараз Жамбылской области. Окончил Таразский государственный университет им. М.Х.Дулати.

Трудовую деятельность начал в 1998 году рабочим ТОО «Казфосфат». С 2016 года работал на различных должностях в квазигосударственном секторе.

С июля 2022 являлся руководителем Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай.

Во время своего выступления перед активом города Курчатов Нурлан Уранхаев поблагодарил Олега Чугункова за проделанную работу и пожелал успехов на новом месте.