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Bolashaq Business Forum пройдет в Астане

5 Января 2019 19:50 88
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Bolashaq Business Forum пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Успешные казахстанские бизнесмены поделятся опытом ведения предпринимательства и расскажут, как построить собственный бизнес на Bolashaq Business Forum, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Ассоциацию «Болашак».

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12 января состоится Bolashaq Business Forum, который соберет самых успешных бизнесменов Казахстана. Своим опытом ведения предпринимательства поделятся известные болашакеры, основавшие собственный бизнес, а также члены Ассоциации Bolashaq.

В ходе форума ожидается ряд презентаций и мастер-классов от известных международных компаний.

Официальным партнером мероприятия является АО «НУХ «Байтерек».

Bolashaq Business Forum - это форум, проводимый для продвижения предпринимательства среди членов Ассоциации Bolashaq и выпускников одноименной программы.

 

 

 

 

 

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Ключевые слова: Болашак, Малый бизнес, Образование,
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Автор:

Камила Амирова

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