Bolashaq Business Forum пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Успешные казахстанские бизнесмены поделятся опытом ведения предпринимательства и расскажут, как построить собственный бизнес на Bolashaq Business Forum, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Ассоциацию «Болашак».

12 января состоится Bolashaq Business Forum, который соберет самых успешных бизнесменов Казахстана. Своим опытом ведения предпринимательства поделятся известные болашакеры, основавшие собственный бизнес, а также члены Ассоциации Bolashaq.

В ходе форума ожидается ряд презентаций и мастер-классов от известных международных компаний.

Официальным партнером мероприятия является АО «НУХ «Байтерек».

Bolashaq Business Forum - это форум, проводимый для продвижения предпринимательства среди членов Ассоциации Bolashaq и выпускников одноименной программы.