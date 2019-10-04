«Болашаковец» не может получить визу в США из-за подделки документов мошенником

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Житель Алматы выпускник программы «Болашак» Айдос Бердибаев не может получить визу в США, так как некий другой гражданин республики использовал его анкетные данные. В этой связи, он обратился к министру иностранных дел РК Мухтару Тлеуберди с просьбой помочь решить его вопрос в общественной приемной партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я являюсь стипендиатом программы «Болашак» в Америке. После окончания языковых курсов вернулся в Казахстан, чтобы обновить студенческую визу и получить академическое образование в США. Но в Консульстве США в городе Алматы мне отказали в получении визы, объясняя тем, что некий гражданин Казахстана Абзал Мукашев обращался к ним (в консульство - прим. редакции), используя мои анкетные данные и подделал некие документы. Он указал мое имя, поэтому мне отказали, поставили запрет по статье 212 А (Контрабанда иностранцев), а также запретили визу моей супруге», - рассказывает Айдос Бердибаев.

По его словам, после этого случая, он несколько раз обращался в МВД, прокуратуру.

«Но все время дело закрывалось, так как отсутствовал состав преступления. После нескольких месяцев переговоров с консульством, со стороны Америки решили пойти мне навстречу, но если я оправдаюсь. Для меня самый главный вопрос - это получить визу. В случае, если не получу визу, то на мне будет долг в размере 10 млн тенге, либо дом моего отца», - подчеркнул житель Алматы.

В свою очередь, Мухтар Тлеуберди отметил необходимость еще раз переговорить с Генеральным консульством США.

«Да, мы знаем, что требования программы «Болашак» по закону жесткие. Сотрудник Департамента консульской службы будет в понедельник в Алматы и встретится с вами. Потом вместе пройдете в Генеральное консульство США, там же на месте проведете переговоры. Еще раз нужно уточнить, что им нужно. Если нужно официальное подтверждение о том, что вы являетесь стипендиатом программы «Болашак», то нужно подготовить документы. Мы тогда официальной нотой МИД отправим запрос, чтобы вам выдали визу. Наш представитель специально поедет, чтобы лично с вами встретиться», - обратился министр, пообещав решить вопрос жителя.

Напомним, сегодня в общественной приемной партии «Nur Otan» состоялся личный прием министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди.