Болашакерам нужно разрешить отработку за рубежом - эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Выпускникам программы «Болашак» нужно позволить осуществлять пятилетнюю отработку за рубежом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CEO в BelnTech, CTO в BI Group Багдата Мусина.

Б.Мусин считает, что, если выпускники программы «Болашак», сразу после учебы имеют возможность трудоустроиться в передовых иностранных компаниях, им нужно это позволить.

«Мы должны позволить оставаться и работать за рубежом болашакерам, которые действительно хотят работать там. Но этот процесс должен проходить при конкретной коммуникации с нашими посольствами. Если выпускник программы работает в высокотехнологичной компании, зачем его привязывать на пять лет и отрабатывать в Казахстане», - считает Б.Мусин.

Он отметил, что программа «Болашак» нацелена на то, чтобы генерировать интеллектуальное будущее поколения.

«Однако если интеллектуально поколение, проучившись 4 и 5 лет в топовых вузах приезжает в Казахстан и устраивается работать в наш government, где его загоняют в рамки, от этого толка будет мало. Их надо отпускать, чтоб они проработали за рубежом, откуда они могут привезти хотя бы какую-то идею или организуют венчурный фонд, который нам будет помогать. Также они могут стать примером для других казахстанцев», - добавил он.