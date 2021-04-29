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    11:52, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Большую загруженность врачей отмечают в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня столичные врачи и весь медицинский персонал работают с удвоенной нагрузкой. Об этом заявил заместитель акима города Нур-Султан Бахтияр Макен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У жителей нашей страны появилась возможность выбрать производителя вакцины - российская вакцина Спутник-V Карагандинского фармацевтического завода (Гам ковид Вак) и казахстанская QazVac», - сказал Бахтияр Макен в ходе круглого стола по вопросам вакцинации.

    Замакима отметил слаженную работу медицинских организаций города в целом в период массовой вакцинации населения.

    «На сегодня столичные врачи и весь медицинский персонал работают с удвоенной нагрузкой. В борьбе с коронавирусом задействованы более 4 тысяч медработников. Врачи и весь медицинский персонал города работают без выходных уже более года. Нам следует по достоинству оценить их труд, и прислушаться к их советам и рекомендациям», - подчеркнул Бахтияр Макен.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация Астана
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