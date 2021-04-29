Большую загруженность врачей отмечают в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня столичные врачи и весь медицинский персонал работают с удвоенной нагрузкой. Об этом заявил заместитель акима города Нур-Султан Бахтияр Макен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У жителей нашей страны появилась возможность выбрать производителя вакцины - российская вакцина Спутник-V Карагандинского фармацевтического завода (Гам ковид Вак) и казахстанская QazVac», - сказал Бахтияр Макен в ходе круглого стола по вопросам вакцинации.

Замакима отметил слаженную работу медицинских организаций города в целом в период массовой вакцинации населения.

«На сегодня столичные врачи и весь медицинский персонал работают с удвоенной нагрузкой. В борьбе с коронавирусом задействованы более 4 тысяч медработников. Врачи и весь медицинский персонал города работают без выходных уже более года. Нам следует по достоинству оценить их труд, и прислушаться к их советам и рекомендациям», - подчеркнул Бахтияр Макен.



