11:52, 29 Апрель 2021 | GMT +6
Большую загруженность врачей отмечают в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня столичные врачи и весь медицинский персонал работают с удвоенной нагрузкой. Об этом заявил заместитель акима города Нур-Султан Бахтияр Макен, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«У жителей нашей страны появилась возможность выбрать производителя вакцины - российская вакцина Спутник-V Карагандинского фармацевтического завода (Гам ковид Вак) и казахстанская QazVac», - сказал Бахтияр Макен в ходе круглого стола по вопросам вакцинации.
Замакима отметил слаженную работу медицинских организаций города в целом в период массовой вакцинации населения.
«На сегодня столичные врачи и весь медицинский персонал работают с удвоенной нагрузкой. В борьбе с коронавирусом задействованы более 4 тысяч медработников. Врачи и весь медицинский персонал города работают без выходных уже более года. Нам следует по достоинству оценить их труд, и прислушаться к их советам и рекомендациям», - подчеркнул Бахтияр Макен.