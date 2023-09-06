Большую встречу, посвященную атомной энергетике, проводят в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК - В стенах «Казахстанско-Американского Свободного Университета» в Усть-Каменогорске проходит круглый стол, посвященный 30-летию Ассоциации «Ядерное общество Казахстана». На встрече собрались видные деятели атомной отрасли страны, представители промышленных предприятий, профсоюзов и педагогического сообщества, а также зарубежные гости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат ВКО.

«Мы собрались, чтобы поздравить друг друга и чествовать наших ветеранов. Рассказать, что сделали за 30 лет. Объяснить, какие цели и задачи стоят перед нашим обществом сейчас. Идет обмен знаниями, круглый стол, обсуждение и выработка целей и задач для дальнейшей работы. Наше общество создано, чтобы максимально способствовать научно-техническому прогрессу в РК, сохранению и развитию ядерных технологий, передаче знаний молодежи», – поделился президент Ассоциации «Ядерное общество Казахстана» Владимир Школьник.

По словам акима ВКО Ермека Кошербаева, мнения ученых сегодня имеют большое значение. Поэтому роль «Ядерного общества Казахстана» очень велика. Наша страна имеет все возможности, чтобы стать одним из передовых государств в сфере ядерной физики.

«У нас есть ядерный реактор, мирный атом, материаловедческие реакторы. Все это привлекает большие инвестиции и повышает уровень развития страны», – отметил он.

Вице-министр энергетики Казахстана Жандос Нурмаганбетов упомянул о большой работе, которую проводит Ассоциация, донося до жителей цели развития мирного атома и разъясняя преимущества строительства АЭС в стране.

Добавим, круглый стол, посвященный 30-летию Ассоциации «Ядерное общество Казахстана» будет проходить в Усть-Каменогорске два дня. Здесь обсудят такие важные темы, как добыча урана, проблемы нераспространения оружия массового поражения, роль профсоюзов в атомной промышленности РК и многое другое.