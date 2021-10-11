Большую текучесть кадров в сфере санэпидслужбы отмечают в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Большую текучесть кадров в сфере санэпидслужбы отметил министр здравоохранения РК Алексей Цой, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу остановиться на основных проблемах санэпидслужбы и путях их решений. Так, на сегодня проблемным вопросом остается кадровое обеспечение - ввиду низкого уровня заработной платы; отсутствия социального пакета для выпускников; недостаточного количества выделенных грантов», - сказал Алексей Цой.

По данным ведомства, по итогам 2020 года текучесть кадров составила 15% и превышает в 2 раза показатель чистой сменяемости, установленный Стратегическим планом Агентства по делам государственной службы – 7,1 %.

Доля профильных кадров в органах госсанэпиднадзора составляет 66%, из них 46% эпидемиологи, 41% санитарные врачи, 8% аналитики и 5% специалисты по контролю технических регламентов. Средний возраст служащих – 41 год (2019г. – 43), что свидетельствует о нежелании молодых специалистов работать в государственном органе.