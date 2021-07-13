Большую роль при вакцинации играет самовнушение – врач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Врач ЗОЖ городской поликлиники Нур-Султана Жулдыз Толебаева поделилась мнением касательно необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я считаю, что каждый человек должен сам решать, вакцинироваться ему или нет. Но вместе с тем, он должен помнить и о коллективной ответственности. Мы все живем в обществе и, прежде всего, нужно думать о коллективной ответственности. Ведь у всех есть семья, дети, родители. Если человека не беспокоит собственное здоровье, то это не должно отражаться на здоровье окружающих. При вакцинации, даже если человек заболеет, это будет проходить намного легче, чем могло бы быть без нее», - сказала Жулдыз Толебаева в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.

По ее мнению, свои побочные эффекты есть у всех прививок, но процент настолько маленький, что сильно беспокоиться по этому поводу нет смысла.

«Зачастую люди сами себя накручивают и с этим страхом идут на вакцинацию. И в итоге нередко имеет место эффект плацебо, нежели сама вакцина. Некомпетентный в этом вопросе человек может сам что-то придумать и распространить это в соцсетях, потом люди приходят и падают в обмороки, но на самом деле это – самовнушение. На вакцинацию нужно идти в спокойном состоянии, будучи уверенным в ее положительном эффекте», - заключила она.