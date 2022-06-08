17:10
8 Июня 2022 16:35
Большую партию опия обнаружили у гражданки Ирана в Актау
АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Уроженка Исламской республики Иран установлена и задержана сотрудниками криминальной полиции в ходе проведении оперативно-розыскных мероприятий. В ходе обыска в одной из квартир Актау полицейские обнаружили и изъяли 39 кг опия. Следственным судом подозреваемая заключена под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Крупную партию оперативники нашли в одной из квартир Актау 1 июня.
«Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части третьей статьи 297 УК РК «Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств». Иная информация в интересах следствия не разглашается», - сообщили в ДП Мангистауской области.
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