Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Большую партию опия обнаружили у гражданки Ирана в Актау
8 Июня 2022 16:35

Большую партию опия обнаружили у гражданки Ирана в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Уроженка Исламской республики Иран установлена и задержана сотрудниками криминальной полиции в ходе проведении оперативно-розыскных мероприятий. В ходе обыска в одной из квартир Актау полицейские обнаружили и изъяли 39 кг опия. Следственным судом подозреваемая заключена под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Крупную партию оперативники нашли в одной из квартир Актау 1 июня.

«Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части третьей статьи 297 УК РК «Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств». Иная информация в интересах следствия не разглашается», - сообщили в ДП Мангистауской области.


Автор:
Корреспондент
Читайте также
Коммерческая тайна – Казпочта о сумме ущерба клиентам из-за утери посылок
Экстренные службы проверяют подозрительный предмет в аэропорту Усть-Каменогорска
Россиянка больше пяти лет получала пенсию в Казахстане
Пожар произошел в школе Экибастуза
Виновата не только армия - глава Минобороны РК о случаях смерти солдат-срочников
Студент колледжа утонул в Актау во время съемок видео для TikTok
Легковушка упала в реку в Актюбинской области: водитель погиб
Назначен первый заместитель акима Мангистауской области

Лента новостей

Архив