РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:12, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Большую несанкционированную свалку устроили  в Павлодаре

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Незаконный полигон твердых отходов появился в Павлодаре. Очевидцы сняли на видео горы разнородного мусора, накопленного вдоль дороги в Центральной промышленной зоне города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Там – большая площадка и железнодорожные пути, и они ставят морковку, картошку! Куча грузчиков, которые все время выбрасывают там же пакеты, сено», - сказала жительница Павлодара Елена.

    На любительском видео, предоставленном горожанкой, - горы строительного мусора, пластиковых мешков, железобетонных конструкций вдоль железнодорожных путей, и прочего мусора.

    «Там навели такой бардак! Полнейшая антисанитария. Масса грязи остается от погрузки железнодорожных вагонов по соседству», - добавила Елена.

    В департаменте экологии по региону заявили, что передали информацию о свалке в отдел жилищно-коммунального хозяйства и отметили, что в дальнейшем спрос за её ликвидацию будет именно с этого ведомства.

    В акимате Павлодара добавили, что свалку с данного участка уберут в течение месячника благоустройства и санитарной очистки, который начался десятого апреля и закончится десятого мая.


    Теги:
    Экология Общество Павлодарская область
    Сейчас читают
    00:03, 03 Октябрь 2023
    Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!