Большую несанкционированную свалку устроили  в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Незаконный полигон твердых отходов появился в Павлодаре. Очевидцы сняли на видео горы разнородного мусора, накопленного вдоль дороги в Центральной промышленной зоне города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Там – большая площадка и железнодорожные пути, и они ставят морковку, картошку! Куча грузчиков, которые все время выбрасывают там же пакеты, сено», - сказала жительница Павлодара Елена.

На любительском видео, предоставленном горожанкой, - горы строительного мусора, пластиковых мешков, железобетонных конструкций вдоль железнодорожных путей, и прочего мусора.

«Там навели такой бардак! Полнейшая антисанитария. Масса грязи остается от погрузки железнодорожных вагонов по соседству», - добавила Елена.

В департаменте экологии по региону заявили, что передали информацию о свалке в отдел жилищно-коммунального хозяйства и отметили, что в дальнейшем спрос за её ликвидацию будет именно с этого ведомства.

В акимате Павлодара добавили, что свалку с данного участка уберут в течение месячника благоустройства и санитарной очистки, который начался десятого апреля и закончится десятого мая.