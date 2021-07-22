Большую нагрузку на бригады скорой помощи отмечают в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время большую нагрузку испытывают бригады скорой помощи. Об этом заявили в управления общественного здравоохранения города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении отмечают, что в настоящее время большую нагрузку испытывают бригады скорой помощи – служба 103, и мобильные бригады при организациях ПМСП. Только за прошедшие сутки количество обращений в станцию скорой медицинской помощи составило 4 тысячи; количество вызовов – 2 300; количество вызовов по поводу КВИ – 310 в сутки.

Мобильные бригады в день совершают порядка 2 тысяч выездов на дом. В организациях ПМСП более 10 600 пациентов получают лечение с коронавирусной инфекцией.

В ведомстве поясняют, что все тяжелые больные имеют 1-2 и более сопутствующих заболеваний. 85% пациентов в течении 3-х суток после госпитализации переведены в ОАРИТ.