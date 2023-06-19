Большую часть Узбекистана накрыло пыльной бурей

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Из-за сильного ветра более 40 тысяч потребителей были отключены от электроснабжения в Бухарской, Навоийской, Самаркандской и Джизакской областях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kun.uz.

В ряде регионов Узбекистана наблюдаются сильные пыльные бури. На видео, распространяемых в социальных сетях, видны пробки на улицах из-за непогоды.

МЧС представило информацию о гидрометеорологическом природном явлении, произошедшем в Навоийской, Бухарской и Самаркандской областях.

Согласно данным, 19 июня в Навоийской, Бухарской и Самаркандской областях в результате сильного ветра прошли пыльные бури. Пыльные бури происходят часто в Узбекистане, а также в Центральной Азии и соседних странах. Обычно массы песка и пыли, поднимающиеся в воздух, рассеиваются и оседают на землю после ослабления ветра.

Отмечается, что обращений в МЧС о пострадавших в сложившейся ситуации не поступало.

В западных областях ситуация стабилизировалась, а в городе Ташкенте наблюдается сильная пыльная буря.

По словам климатолога Эркина Абдулахатова, наблюдаемые в республике пыльные бури не являются долговременными.

«Исходя из высоты пыльных бурь и текущей синоптической обстановки, можно прогнозировать, что это природное явление будет продолжаться местами до 2-3 часов.

Ситуация с пыльной бурей в Бухарской и Навоийской областях, где они начались первыми, становится все более стабильной», - написал он в своем телеграм-канале.

Более 40 тысяч домохозяйств в четырех регионах оказались отрезанными от электроснабжения из-за сильного ветра

По данным Минэнерго, до 17:00 19 июня несколько десятков тысяч домохозяйств были отключены от электросети из-за сильного ветра в Бухарской и Навоийской областях.

В частности, от электроснабжения отключены 6 тысяч потребителей в Шафирканском, Пешкунском и Гиждуванском районах Бухарской области, а также 23 560 потребителей в Нуратинском, Навбахорском, Канимехском и Карманинском районах Навоийской области.

«Электричество будет восстановлено после того, как стихнет сильный ветер в районе», — добавили в Минэнерго.

Позже министерство сообщило, что к 18:00 из-за сильного ветра в Пахтачинском и Кошрабатском районах Самаркандской области без электроснабжения остались 9 тысяч домохозяйств.

В Джизакской области по состоянию на 19:00 всего было отключено 12 250 потребителей в городе Джизаке, Фаришском, Арнасайском, Дустликском, Шараф-Рашидовском, Галляаральском и Пахтакорском районах.