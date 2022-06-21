21 Июня 2022 20:06

Большую часть Северного Китая охватила аномальная жара

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Большую часть Северного Китая охватила аномальная жара. Объявлен оранжевый уровень реагирования на неблагоприятные погодные условия в этих регионах страны, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный метеорологический центр КНР.

В Пекине, Тяньцзине и провинциях Хэбэй, Шаньси, Шэньси (Северный Китай) во вторник столбики термометров поднялись выше 35-градусной отметки, а в ряде районов провинции Хэбэй они превысили отметку +40.

Китайские синоптики из-за ожидаемой жары рекомендовали жителям северных регионов страны сократить физические нагрузки и время нахождения на улице.

Наряду с северными регионами Китая, волна зноя накрыла ряд районов восточных и центральных провинций страны - Шаньдун, Хэнань, Хубэй и Аньхой.

Сюрпризы погоды испытали жители восточной провинции Цзянси, где в минувший понедельник объявлен наивысший красный уровень опасности из- за наводнений, вызванных проливными дождями.

От разгула стихии пострадали около 485 тыс. жителей этой провинции.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждений населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.