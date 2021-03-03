Большую часть инфицированных коронавирусом регистрируют в районах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области снижается ежесуточное число новых случаев инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за минувшие сутки по области выявили 25 инфицированных. Из них только четверо – в Петропавловске. Остальные – в десяти районах области. От одного до четырех новых случаев в каждом.

Из 32 инфицированных у 17 были какие-либо симптомы заболевания.

У 18 человек ПЦР-исследование на коронавирус проводили по эпидемиологическим показаниям, у пяти – с целью эпиднадзора и у двоих – с профилактической целью, как у пересекающих границу.

За сутки четыре лаборатории провели 596 ПЦР-исследований.

Почти за год в регионе зарегистрировали 12 410 инфицированных коронавирусом. Из них 4 709 – бессимптомное носительство.