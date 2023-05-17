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Большой пчелиный рой напал на местных жителей в Лос-Анджелесе

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
17 Мая 2023, 04:14
Большой пчелиный рой напал на местных жителей в Лос-Анджелесе Фото: Gettyimages.ru, Bloomberg Creative Photos

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Два человека попали в больницу после нападения пчелиного роя на жителей в районе Энсино в Лос-Анджелесе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Los Angeles Times.

Офицер полиции, прибывший на помощь по вызову на место происшествия, тоже пострадал от укусов насекомых. В сети появились кадры, на которых видно, как офицер пытается отогнать от себя пчел, падает на землю, а когда он пытается встать, то падает во второй раз.

Среди жителей воцарился хаос и давка. Спасатели стали поливать рой пчел пеной.

Позже на место происшествия вызвали профессиональных пчеловодов.


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