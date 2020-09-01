Большой блок проблем развития права нашел свое отражение в Послании – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большой блок проблем развития права закономерно нашел свое отражение в Послании Президента, считает председатель столичного филиала Казахстанского союза юристов Серик Беркамалов. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Очень большой блок проблем развития права закономерно нашел свое отражение в Послании Президента. «Нынешняя ситуация в стране предъявляет новые требования к правоохранительным органам, которые должны идти навстречу запросам граждан». Исходя из этих слов, консенсус относительно сервисной модели правосудия и полиции все-таки состоялся и эта модель должна стать основой построения новой правовой доктрины страны. Наконец на самом высоком уровне признана проблема обвинительного уклона уголовно-исполнительной системы и необходимость в четком разграничении стадий уголовного процесса и обеспечения независимости каждой структуры, таким образом, будет внедряться система сдержек и противовесов и в эту сферу. Полиция-Прокуратура-Суд должны стать тремя столпами уголовного правосудия, для чего предстоит установить четкий перечень задач и роли задач каждого сегмента в процессе», - написал в Facebook Серик Беркамалов.

По его словам, сильно «просевшая в последнее время роль прокуратуры как высшего органа по надзору за законностью» подвергалась объективной критике Главы государства.

«Тут действительно нужны новые подходы к работе, а прокурорские работники должны бы идти не в хвосте, а в голове колонны реформаторов. Уже виден свет в конце туннеля с долгой неразберихой с вопросами отнесения того или иного вида правонарушения к уголовной или административной сфере. Особенно увлекались с нарушениями в экономической и налоговой сфере, за одни и те же преступления в разные года то наказывали штрафами, то лишали свободы. Действительно логика понятий преступления и проступка должна быть понятна каждому и найти свое закрепление в кодексах. Громоздкая и самая неповоротливая в реформах система МВД наконец избавится от несвойственных функций как минимум система ликвидации ЧС вновь станет самостоятельным ведомством», - подчеркнул С.Беркамалов.

Как отметил эксперт, огромный пласт проблем поднял Президент по обеспечению беспристрастного и справедливого правосудия, затянувшаяся правовая реформа судов так и не показала сколько-нибудь значимых результатов.

«Доверие граждан к судам так и не повысилось. Анонсированной Токаевым Комиссии по реформе правоохранительной и судебной системы предстоит большая и фундаментальная работа. В этой связи надеюсь, что в состав Комиссии войдут не только «дежурные» академики и ученые, но и юристы-практики, адвокаты и правозащитники. А в целом основной посыл Президента о наступлении времени действий, а не рассуждений внушает определенный оптимизм, нам действительно пора действовать и изменять наше будущее уже сейчас», - резюмировал С.Беркамалов.

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