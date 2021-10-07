Большой акцент делаем на развитие сельского здравоохранения - Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, как будет развиваться медицинская помощь в населенных пунктах Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Помимо COVID, медицинская помощь у нас не перестает осуществляться. Большой акцент мы делаем на развитие сельского здравоохранения. Для нас очень важно, чтобы медицинская помощь была в каждом населенном пункте и дошла до каждого гражданина. Мы развиваем транспортную медицину, 149 передвижных медицинских комплексов, так называемые «поликлиники на колесах», сейчас во всех уголках Казахстана выезжают. Они оснащены необходимыми медицинскими оборудованиями для обследования, холодильниками, ЭКГ-аппаратами, рентгенами. Они непосредственно выезжают в сельские пункты. В первую очередь приоритетными являются населенные пункты, где вообще отсутствуют медицинские объекты. Понятно, туда довозятся лекарства, проводятся профилактические осмотры», - рассказал Алексей Цой в рамках заседания Комиссии по правам человека при Президенте РК, прошедшего в Нур-Султане.

Как отметил министр здравоохранения, все опорные села должны быть стопроцентно обеспечены медицинскими объектами первичного звена.

«Мы делаем большой акцент на эту программу и в ближайшие пять лет все опорные села должны иметь медицинские объекты у себя. В каждом регионе есть населенные пункты, которые не охвачены медицинской помощью и гражданам приходится выезжать в районные центры. На страже есть сейчас дополнительная медицинская технология, онлайн-консультации, в том числе с республиканскими клиниками. Самое главное - подготовка кадров. Большая задача стоит за закреплению вновь обученных медицинских работников, которые сейчас мы направляем в каждую область», - поделился глава Минздрава.